Disquete assinada por Steve Jobs avaliada em 7.500 dólares

O leilão está a registar valores impróprios para a maioria das carteiras.

Uma disquete assinada por Steve Jobs está a ser avaliada de 7.500 dólares pelo site de leilões RR Auction, com a maior proposta até agora a ultrapassar os cinco mil dólares de acordo com o The Next Web.

Mas o que tem esta disquete de tão especial? Diz a publicação do leilão que esta disquete contém uma cópia do Macintosh System Tools Version 6.0, o que a torna um item de grande valor para os adicionados e seguidores da Apple do seu co-fundador.

Resta agora saber por quanto será finalizado este leilão da disquete.