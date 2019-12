Unitel T+, Unitel STP e IZERTIS de Espanha assinam protocolo

A Unitel T+ e a Unitel São Tomé e Príncipe (STT), assinaram esta sexta-feira, um protocolo com a companhia IZERTIS de Espanha.

Este protocolo visa desenvolver uma proposta conjunta voltada para o sector de turismo de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, e pretende tornar a Unitel T+ e a Unitel STP operadoras globais e a IZERTIS como integradora de referência, no sector hoteleiro desses mercados.

Esta parceria vai abranger o fornecimento, a operação e a manutenção dos sistemas de TIC a serem instalados dentro dos Resorts, bem como implementar soluções tecnológicas e serviços de consultoria no campo da transformação e inovação digital.

A iniciativa pretende, também, desenvolver acções conjuntas com o governo de Cabo Verde e NOSI, com o objectivo de projectar e implementar soluções tecnológicas e serviços de consultoria no campo da transformação e inovação digital.

Este modelo de colaboração permitirá à Unitel T+ e a Unitel STP comercializar todo o portfólio de produtos e serviços da IZERTIS.

Permite, ainda, criar uma plataforma digital que promova e dinamize o comércio justo em Cabo Verde, o Projecto Fair Trade Marketplace, que estabelece que os produtores recebam um preço justo e condições dignas para comercialização dos seus produtos/serviços e eliminem intermediários que não agregam valor à cadeia.

Para o director-geral e administrador da Unitel STP, Inoweze, Jorge Dias Ferreira, este protocolo vai dotar a Unitel de mais capacidade integradora de serviços para criar um novo ecossistema. “Esperemos trazer valor à economia cabo-verdiana e a São Tomé e Príncipe”, garante.