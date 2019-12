Ex-colaborador do Facebook aceitou subornos para restaurar contas banidas

A empresa aponta que o colaborador foi banido mas a agência de publicidade indica que houve vários colaboradores envolvidos nesta prática.

O BuzzFeed News avançou com a notícia que um colaborador independente do Facebook terá aceite subornos para restaurar contas banidas na rede social, as quais haviam sido bloqueadas por violarem as políticas da empresa.

A empresa que teve a conta restaurada terá sido a Ads Inc, que terá pago até 8 mil dólares para convencer um trabalhador independente a restaurar a conta, a qual havia sido bloqueada no início do ano por ter anúncios enganadores em páginas pessoais da rede social.

“Este comportamento é absolutamente proibido nas nossas políticas e o individuo em questão já não trabalha com o Facebook. Continuamos a investigar estas alegações e tomaremos qualquer acção necessária”, apontou um porta-voz do Facebook ao Business Insider.

Todavia, o problema não parece estar apenas num indivíduo, com a Ads Inc. a apontar que ofereceu um pagamento semelhante a vários outros trabalhadores. É provável que o Facebook continue a investigar a situação e que tomará a mesma atitude nestes casos.