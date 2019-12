Campanha no Facebook espalha desinformação sobre VIH

A rede social continua a mostrar-se pouco disponível para alterar a política em torno dos anúncios.

O Facebook continua a ser alvo de críticas em relação à sua política de anúncios, permitindo que continuem campanhas de desinformação na sua plataforma.

A mais recente foi reportada pelo The Guardian e diz respeito a desinformação a respeito dos riscos de um medicamento que alegadamente reduz os riscos de transmissão de HIV.

Em reacção, a Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) partilhou uma carta aberta dirigida ao fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, onde se apela a uma mudança na acção da empresa em relação a estas campanhas. Para a GLAAD, estas campanhas “colocam as vidas das pessoas em perigo iminente” e “prejudicam a saúde pública”.

A acompanhar, a GLAAD mostra que reuniu um apoio de 50 organizações e personalidades públicas dos EUA. Entretanto o Facebook não reagiu nem comentou a situação.