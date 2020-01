Fã do Instagram? Estas podem ser as novidades de 2020

Listas inteligentes para gerir o conteúdo do feed e novas formas de fazer Stories estão entre as possíveis novidades.

O Instagram passou por uma série de mudanças em 2019 e este ano não deve ser diferente. As expectativas são que esta aplicação continue a ser alvo de actualizações e ofereça aos utilizadores novos recursos.

De acordo com o site brasileiro TechTudo, a engenheira Jane Manchun Wong, conhecida por antecipar as funcionalidades de várias redes sociais, descobriu que o Instagram vai oferecer novas formas de fazer Stories, listas inteligentes para gerir os conteúdos que aparecem no feed e um efeito de realidade aumentada para trocar o fundo das fotos, entre outras novidades.

Não há ainda previsão de lançamento para nenhum dos recursos, contudo, estas são as seis funções aguardadas para 2020:

Following List

Segundo o TechTudo, o Instagram vai começar a permitir agrupar em listas as pessoas que segue. Esta ferramenta vai permitir criar categorias, com base nas informações fornecidas pelas páginas comerciais do Instagram, assim como criar listas dos perfis que mais visualizamos e das pessoas com quem menos interagimos, baseado na nossa actividade individual.

Poses

As novidades, de acordo com o site brasileiro, vão também estender-se aos Stories. Ao que tudo indica, já este ano, vamos ter um recurso chamado ‘Poses’, inspirado nas cabines fotográficas. Ao activar esta ferramenta, a app tira quatro fotografias, em intervalos de três segundos, e combina as imagens num story.

Efeito ‘blackground’ nos Stories

Já imaginou conseguir trocar, de uma forma fácil e rápida, o fundo das suas fotos no Instagram? Pois é, parece que, em 2020, isso vai ser possível. Segundo Jane Manchun Wong, está a ser testado um novo efeito de realidade aumentada que vai permitir fazer montagens com fotos da galeria do telemóvel. Ou seja, vai poder fingir que está em Paris, junto à Torre Eiffel, quando na verdade está a descansar no seu sofá.

Fotos sugeridas

A escolha de boas fotografias é muito importante para manter o feed do Instagram bonito e organizado. Se tem dificuldades em fazer essa selecção, esta é uma boa notícia para si. O Instagram está a desenvolver uma ferramenta que, através da inteligência artificial, recomenda as melhores imagens para publicar no seu perfil e Stories.

‘Stickers’ de eventos

A lista de ‘stickers’ do Instagram Stories deve aumentar em 2020. A app está a desenvolver um sticker que permite convidar os seguidores para eventos, assim como dar detalhes do mesmo (nome, data e local). Além disso, ao que tudo indica, esta ferramenta vai ter um botão de RSVP (sigla para responda, por favor) para que os convidados possam responder se vão ou não comparecer.

Idade mínima

A idade mínima para usar o Instagram é de 13 anos, mas esta rede social parece estar a trabalhar para que cada utilizador possa restringir a idade dos visitantes do seu perfil.