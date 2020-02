Saiba quantos disparos tem o obturador da sua câmara DSLR

Algo muito importante de avaliar numa câmara fotográfica é a quantidade de disparos que já foram realizados pelo obturador da DSLR.

Este elemento reflecte, de forma directa, a saúde e desgaste do terminal. Deste modo, saiba como pode consultar, de forma simples, este dado.

Há vários parâmetros que influenciam a duração e tempo de vida útil de uma câmara fotográfica. Alguns elementos, com o devido uso, podem durar uma infinidade de tempo. Não obstante, outros componentes têm um desgaste que deriva do uso da câmara.

Nas DSLR, um desses componentes é o obturador. Este move-se sempre que é tirada uma fotografia, de modo a que a luz chegue ao sensor. Tratando-se de uma peça mecânica, a cada disparo ocorre um natural desgaste.

Nesse sentido, é importante estar atento ao número de disparos que o obturador já efectuou. Conheça uma forma simples de consultar este dado!

O Camera Shutter Count é o website onde poderá verificar esta informação relativa à sua DSLR.

Nem todas as DSLR são suportadas, mas a lista é extensa e pode ser consultada logo na página inicial do site. Para além disso, o restante procedimento é bastante simples.

Caso a sua DSLR conste na lista, basta seleccionar então a última fotografia que captou com a máquina fotográfica. A foto deve ser submetida no website no ficheiro original, sem qualquer tipo de edição.

Logo após ter realizado este passo, será exibida a quantidade de disparos já efectuados pelo obturador da sua máquina fotográfica. Para além disso, em determinadas máquinas, constará ainda o tempo de vida útil restante ao equipamento, tendo em conta as estimativas da própria fabricante.

O serviço, da autoria da Digital Photo Gallery Limited, garante que não armazena as fotografias submetidas no site.