Foram desvendadas as primeiras novidades do Android 11

São esperadas mais funcionalidades para a próxima grande actualização.

O site Android Police parece ter tido acesso ao anúncio da antevisão para developers do Android 11 e partilhou quais vão ser alguns dos focos da Google na próxima actualização do seu sistema operativo.

De notar que este anúncio era dedicado apenas a developers de apps e uma das áreas será no comportamento do sistema operativo, nomeadamente “mudanças de sistema que podem afectar a app no Android 11”.

São também esperadas “funcionalidades de privacidade” sob forma de “novas salvaguardas para proteger a privacidade do utilizador” e ainda mais funcionalidades relacionadas com “[dispositivos] dobráveis, partilhas, conectividade, media, biométrica” entre outras áreas.

É esperado que ao longo dos próximos meses venham a surgir cada vez mais notícias e novidades sobre opções que estão a ser desenvolvidas para o Android 11.