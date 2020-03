Site português SNS24 permite fazer auto diagnóstico em 1 minuto

O Site do Serviço Nacional da Saúde de Portugal permite ao cidadão avaliar os sintomas (conhecendo o risco de estar infectado com coronavírus), obter informações e conselhos adequados relacionados a COVID-19.

Febres altas, tosse seca e falta de ar são alguns dos sintomas associados à COVID-19. Também pode surgir dor de garganta, corrimento nasal, dores de cabeça e/ou musculares e cansaço. Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte.

Através do site do SNS24 aqui está agora disponível um avaliador de sintomas relacionado com a COVID-19.

O avaliador de sintomas é uma funcionalidade que permite às pessoas avaliar os seus sintomas, obter informações e conselhos adequados ao seu problema de saúde não emergente.

O utilizador introduz a informação e o avaliador de sintomas faz o resto. No fim receberá um relatório que indicará a possibilidade, ou não, de estar infectado por coronavírus.

Porém:

Não é uma ferramenta de diagnóstico clínico.

Não é uma consulta médica.

Não substitui os cuidados de saúde de um profissional.

Em Cabo Verde, se tiver algum tipo de sintomas as ordens são para ficar em casa e ligar para a Linha Verde COVID-19: 800 11 12.