Plataforma Comvida considerada uma das melhores inovações tecnológicas de África

A plataforma Comvida foi criada com o objectivo de monitorização e gestão de diversos eventos decorrentes da pandemia de COVID-19.

Segundo um comunicado da NOSi, a plataforma foi avaliada e colocada “no mapa das melhores inovações tecnológicas a nível mundial para o combate ao COVID-19, pela plataforma de Startup e Inovação Tecnológico – StartupBlink, numa avaliação conjunta com a HealthInnovation Exchange (HIEx) do UNAIDS e da Agência de Inovações de Moscovo.

Segundo explica a mesma nota a plataforma Comvida é “a plataforma oficial do governo de Cabo Verde no processo de informação e comunicação, monitorização e gestão de diversos eventos decorrentes” da pandemia de COVID-19 e foi desenvolvida no âmbito de uma parceria público-privada coordenada pelo NOSi, contando com apoio das “Nações Unidas e, a nível de conteúdos, com a colaboração e supervisão do Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP)”.

A Plataforma Comvida é composta “por diversas componentes sendo a parte mais visível o website covid19.cv “que incorpora um Dashboard analítico e responsivo suportado pela ferramenta de Business Intelligence (BI), disponibilizando dados oficiais, atualizados e detalhados sobre o evoluir da situação pandêmica em Cabo Verde; um ChatBot (Assistente virtual), como canal complementar e integrado à linha verde 8001112, sendo possível aos utentes, de forma autónoma cadastrar os seus dados, reportar sintomas, denunciar casos de incumprimento e esclarecer dúvidas diversas”, explica o NOSi no seu site sobre a plataforma.

Ainda segundo a nota enviada à comunicação social, no “processo de avaliação e classificação foram considerados três critérios principais: inovação, relevância (que responde diretamente ao COVID-19) e credibilidade. Priorizaram as soluções que estão prontas para implementação em detrimento daquelas em estágio de ideia”.