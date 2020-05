Integração de Cabo Verde no “top 100” do Ranking Mundial de Ecossistemas de Inovação para Startups é um “reconhecimento importante” – PM

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que a integração de Cabo Verde “top 100” do Ranking Mundial de Ecossistemas de Inovação para Startups e no “Top 10” no continente africano é um ““reconhecimento importante”, especialmente para juventude empreendedora.

Numa publicação na sua página de Facebook, Ulisses Correia e Silva considerou que estas classificações vão dar visibilidade ao” trabalho meritório” que os jovens cabo-verdianos vêm realizando.

Por isso, o chefe do Executivo lembrou que as políticas empreendidas pelo Governo vão no sentido de transformar Cabo Verde numa referência mundial no sector da inovação, numa “forte e clara” aposta nos empreendedores.

Cabo Verde está na 91ª posição a nível global, com 0.183 pontos e entre os 10 do continente africano, no ranking liderado pelos Estados Unidos da América, seguidos pelo Reino Unido e Israel.