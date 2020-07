1ª Edição do Concurso Unitel Creative Camp com cinco projectos vencedores

Vando Pereira, com o projecto Papia, São Vicente; Hilária Eduarda Jesus, com o projecto Sistema de Irrigação Inteligente, São Vicente; Ivan Lopes Rodrigues Silva, projecto Health Care, São Vicente; Alexsandro Baptista projecto GERR, Santiago; Stefan Ravi Almeida Vitória, projecto FIXIN, Santiago, são os vencedores da Unitel Creative Camp.

O anúncio dos vencedores foi feito esta quarta-feira, 1, numa cerimónia com transmissão on-line e que marca o final desta primeira edição do concurso Unitel Creative Camp.

Segundo nota enviada, os candidatos finalistas marcaram presença virtual, via plataforma Zoom, e fizeram a apresentação e a defesa dos seus projectos, que foram submetidos a votação pelos júris.

Os projectos vencedores da Unitel Creative Camp vão ter acompanhamento durante seis meses por parte da Unitel T+ e da Business Incubation Center (BIC), com vista a melhorarem e a verem viabilizadas as ideias de negócios.

Os vencedores recebem, ainda, como prémios um plano de aceleração de negócios da BIC, Smartphones, Computadores Portáteis e um ano de Office+ grátis, da Unitel T+, um ano da plataforma e-commerce da EnterStarts e um apoio tecnológico da Cabo Verde Digital.

A Unitel Creative Camp é uma iniciativa da Unitel T+, a primeira promovida por uma operadora nacional, com o objectivo de impulsionar o empreendedorismo e promover iniciativas e ideias de negócios ligadas a Telecomunicações e Eficiência Energéticas, Digital, Qualidade e Processos Unitel T+ e num último tema à escolha do participante.

Além da Business Incubation Center (BIC), a realização da Unitel Creative Camp conta ainda com a parceria da EnterStars e da Cabo Verde Digital.

Conforme a mesma fonte, o concurso iniciou-se em Fevereiro e contou com 48 projectos inscritos, sendo 12 seleccionados à fase final.

Esses candidatos são provenientes das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santiago e Fogo, e cumpriram uma programação que inclui a “Imersão no Mundo Unitel T+”, para conhecerem melhor a empresa, participação em ações de capacitação diárias, bem como em intensas sessões de trabalho, onde puderam desenvolver as suas ideias de negócio.

A cerimónia final da Unitel Creative Camp contou com a presença do Secretário de Estado para a Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, que fez o encerramento, pelo Director Geral da Unitel T+, Inoweze Ferreira, pelo Gestor da BIC, Diogo Moeda, além dos parceiros, mentores e júris que fizeram parte do projecto.