Apple deixa de atualizar dezenas de milhares de jogos mobile da App Store na China

A Apple já tinha avisado os developers de que precisariam de licenças oficiais até 30 de Junho para cumprir a lei estabelecida pelo Governo chinês em 2016. São vários os analistas que sugerem que a China está a “apertar o cerco” à gigante de Cupertino devido às tensões entre o país e os Estados Unidos.

A gigante de Cupertino tinha permitido a publicação e download de jogos através da App Store enquanto os programadores das aplicações aguardavam por uma licença de Internet Content Provider dos reguladores do país.

Assim que o novo mês começou, a Apple deu a conhecer que as actualizações deixariam de ser feitas caso não conseguissem obter a licença.

De acordo com dados da consultora AppinChina, citados pelo Financial Times, a App Store conta com cerca de 60.000 jogos pagos ou com compras in-app no mercado chinês. Contudo, os reguladores do país emitiram 43.000 licenças desde 2010, com apenas 1.570 a ser lançadas em 2019.

São vários os analistas que sugerem que o Governo chinês está a “apertar o cerco” à Apple devido às tensões entre o país e os Estados Unidos. Em declarações à publicação, Todd Kuhns, gestor de marketing manager da AppinChina, indica que não há certezas acerca da forma como a empresa da maçã conseguiu “escapar” às regras durante tanto tempo. Ao todo, o responsável estima que a decisão poderá custar à Apple perdas na ordem dos 879 milhões de dólares.

Recorde-se que a China representa o maior mercado da App Store, arrecadando cerca de 16,4 mil milhões de dólares por ano, segundo dados da consultora Sensor Tower. A vasta maioria das receitas tem origem nas aplicações de jogos.

A Apple tem vindo a ser criticada por obedecer às medidas de censura do Governo chinês, tendo removido, por exemplo, o acesso a certas redes virtuais privadas (VPN) no país ou até a várias apps de podcasts, uma vez que as autoridades consideravam que poderiam ser usadas para ouvir conteúdo ilegal.