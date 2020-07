Lançamento de sonda com destino a Marte foi novamente adiado

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje que o lançamento da sonda 'Hope' com destino a Marte programado para quinta-feira a partir do centro espacial do Japão foi adiado novamente devido às más condições meteorológicas.

Inicialmente agendada para terça-feira, a descolagem da primeira missão espacial árabe a Marte tinha sido remarcada para quinta-feira devido às más condições atmosféricas. "Após longas reuniões, a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos e o Centro Espacial Mohamed ben Rached, anunciaram, após consultas com a Mitsubishi Heavy Industries, mais um atraso no lançamento da sonda Hope", informou o governo dos Emirados Unidos na rede social Twitter. O governo explicou que na origem do adiamento está o novo relatório que aponta para condições atmosféricas "instáveis". "Uma nova data de lançamento em Julho será anunciada em 24 horas", é referido na nota. O programa dos Emirados Árabes Unidos é um dos três projetos em curso e que tem como objetivo o planeta Marte, tais como o Tianwen-1, da República Popular da China. A sonda 'Hope', em árabe 'Al-Amal', deveria chegar a Marte em Fevereiro de 2021, para assinalar os 50 anos da unificação dos emirados, uma federação de sete Estados.

