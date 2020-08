Drones para serem utilizados na agricultura e reflorestação testados no Porto Novo

Drones produzidos pela empresa cabo-verdiana PrimeBotics, com sede no Mindelo, para serem utilizados na agricultura e reflorestação, são testados, esta sexta-feira, 28, no concelho do Porto Novo, na ilha de Santo Antão.

PrimeBotics pertence ao jovem Erico Pinheiro Fortes, natural do Porto Novo, que acredita no sucesso dos testes dos drones, com os quais espera dar o seu “contributo”, criando soluções tecnológicas para ajudar os agricultores e as organizações governamentais ligadas à agricultura e educação em Cabo Verde. Os drones são capazes de fazer a pulverização, mas também podem ser utilizados na agricultura (disseminação de sementes), em actividades de reflorestação e ainda para patrulhamento. Este técnico, que actua no ramo da robótica, através da sua empresa, criada em 2019, com o apoio da fundação Tony Elumelu, aposta ainda no desenvolvimento de pequenos robôs para fins educacionais e no design/impressão 3D. Num projecto original, os drones, que conseguem viajar “longas distâncias” (o maior consegue transportar até cinco quilogramas) estão preparados para utilizar o mecanismo de pulverização de pesticidas e fertilizantes para distribuir desinfestantes em possíveis áreas contaminadas. Também, para o transporte rápido de espécimes para análise, materiais médicos, medicamentos, de entre outros bens, para populações isoladas, explicou. Os drones, além de conseguir viajar grandes distâncias, têm sistema de navegação GPS, comunicação DataLink e podem ser operados com controlo remoto ou de forma autónoma. Este projecto tem merecido largados elogios por parte do Governo e da sociedade cabo-verdiana, que o incentivam a continuar a desenvolver esse tipo de soluções em prol de Cavo Verde.

