Telemóveis da Huawei mudam de Android para o Harmony OS em 2021

A empresa chinesa seguirá uma estratégia semelhante à da Google com o sistema Android.

Desde Maio de 2019 que a Huawei se encontra na ‘lista negra’ dos EUA, o que impediu que a empresa continuasse a ter acesso aos serviços da Google. Num primeiro momento os executivos da Huawei mostraram-se optimistas com a continuidade da Huawei no ecossistema Android mas, pelos vistos, esta é uma era que terminará em 2020.

O CEO da Huawei, Richard Yu, anunciou ontem durante a conferência HDC que a empresa lançará o Harmony OS 2.0 em 2021, uma nova versão do seu sistema operativo que será integrada em dispositivos móveis. A empresa chinesa adiantou que será disponibilizada uma versão beta compatível com smartphones em Dezembro.

Além do Harmony OS 2.0, a Huawei lançará uma versão ‘open source’ que está disponível para qualquer fabricante que tenha interesse no sistema operativo, o OpenHarmony. Esta foi uma estratégia seguida pela Google e que resultou numa hegemonia no que diz respeito ao mercado mobile, a qual pode vir a ser ameaçada caso outras empresas chinesas venham a optar pela solução da Huawei.