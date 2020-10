Do “Mini” ao Max: os novos iPhone são todos 5G

Os novos telemóveis da Apple prometem ser mais rápidos e proteger os aparelhos de quedas acidentais.

A Apple apresentou esta terça-feira a sua nova geração de telemóveis: o iPhone 12, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 Pro Max e o iPhone 12 Mini, todos com tecnologia 5G. Os preços começam nos 699 dólares para a versão “mini” do iPhone, bem abaixo do que é habitual para a marca. Em Portugal, o modelo mais barato ronda os 829 euros.

“O iPhone nunca foi mais indispensável”, justificou em palco o presidente executivo da Apple, Tim Cook, citado pelo publico.pt. “A próxima geração de comunicações móveis chegou”, explicou. “Todas as décadas, há novas tecnologias que nos permitem fazer mais com os nossos telemóveis. Hoje, trazemos o 5G para o iPhone.”

Além da rapidez, os novos iPhones vêm com uma “armadura de cerâmica”para proteger o aparelho de quedas acidentais e a funcionalidade Smart data mode (modo de dados inteligente) que permite que o telemóvel poupe bateria ao funcionar com tecnologia 4G quando não é preciso navegar na Internet.

O iPhone 12 Mini (5,4 polegadas) começa nos 829 euros, enquanto o iPhone 12 (6,1 polegadas) ronda os 929 euros. O iPhone Pro Max (1279 euros) será um dos maiores telemóveis da marca (6,7 polegadas), com uma capa em aço inoxidável, e a capacidade de gravar e editar vídeos em HDR (High Dynamic Range) directamente do telemóvel. De acordo com a Apple, permite gravações mais brilhantes com uma ampla gama de cores para uma imagem mais impactante.

Sem auriculares nem carregador

Contrariamente ao habitual, os novos telemóveis não vêm com auriculares e carregador USB incluídos na compra. A Apple argumenta que é uma forma de proteger o ambiente: poupam-se dois milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono (a empresa diz que é o equivalente a tirar 450 mil automóveis da estrada).

Durante o evento, a empresa também desvendou uma nova coluna “inteligente”, a HomePodMiniSmart, que funciona com a Siri, a assistente virtual da Apple.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 986 de 21 de Outubro de 2020.