Estudo de meteoro pode ajudar a explicar vida na Terra

O pedaço de um meteoro observado em 2017 foi recuperado num lago gelado, o que permitiu conservar algumas das suas caraterísticas.

Um novo estudo publicado na Meteoritics & Planetary Science indica que os meteoros vindos do Espaço podem ajudar a explicar a origem de vida na Terra. A análise dos investigadores tem como ponto de partida um pedaço do meteoro que se despenhou num lago gelado no estado do Michigan, EUA, em 2017.

Um dos pedaços deste meteoro terá sido conservado pelo gelo, permitindo manter intactos os compostos orgânicos. Foi recuperado pouco depois por investigadores que atestaram às condições especiais em que foi encontrado.

“Conseguimos ver que os minerais não foram muito alterados e mais tarde descobrimos que era um inventário rico de compostos orgânicos extraterrestres. Este tipo de compostos orgânicos provavelmente chegaram à Terra mais jovem por meteoritos e podem ter contribuído para os ingredientes da vida”, afirmou um dos autores, o professor Philipp Heck, de acordo com o Mirror.