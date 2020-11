Nokia 6300 e 8000 podem ser relançados com WhatsApp

A Nokia poderá relançar os antigos modelos Nokia 6300 e 8000, mas com WhatsApp e outras novidades.

A revelação foi feita pelo site da operadora escandinava de telefonia móvel Telia, que listou os modelos Nokia 6300 4G e Nokia 8000 4G na página de aparelhos compatíveis com chamadas via Wi-Fi. Assim como os outros relançamentos — 3310, 8110 e 2720 — os modelos listam compatibilidade com redes 4G, o que o 5310 (2020) não inclui.

Segundo o que se suspeita, o Nokia 6300 4G pode ser o modelo que surgiu nalguns leaks com o nome de código de Leo. O site NokiaMob avança que este equipamento terá suporte para o WhatsApp e o Google Assistant, contando com o KaiOS, o sistema operativo para os dispositivos básicos da marca.

Já quanto ao modelo 8000 4G, há dúvidas sobre se será a versão 8600 ou 8800.

Tanto um modelo como outro contam com uma capa de teclado deslizante, sendo que a versão 8800 também move a estrutura do ecrã para depois revelar a câmara principal.

Para já não há muitas mais informações, como data de lançamento ou eventuais preços. Ficamos assim a aguardar por mais pormenores desta agradável possibilidade.