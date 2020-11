A lua de Júpiter, Europa, tem gelo que brilha no escuro

Cientistas do Jet Propulsion Laboratory da NASA, apontam que o lado escuro da lua Europa, uma das quatro maiores de Júpiter e que é conhecida pela presença de gelo e água na forma líquida, provavelmente é capaz de brilhar no escuro. A conclusão, que está num estudo divulgado pela publicação científica Nature Astronomy, foi feita com base em ensaios feitos em laboratório.

De observações anteriores, os pesquisadores estimam que a água de Europa está impregnada de sais também encontrados na Terra. O estudo teve como objectivo saber o que acontece com essa “mistura” sob a influência do forte campo magnético de Júpiter, que bombardeia a lua constantemente como electrões de alta energia. Para isso, os pesquisadores construíram um equipamento para simular na Terra as condições de Europa. As amostras de gelo foram misturadas aos sais, que então foram bombardeados com radiação. Dependendo do material, o brilho emitido variou em intensidade e cores, entre tons de verde, azul e branco. A pesquisa vai ajudar a entender melhor a composição da lua.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.