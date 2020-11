Apple o novo processador M1 e três modelos de computador

A Apple apresentou ao mundo o primeiro chip feito pela empresa, o Apple Silicon Chip Mac 1 (M1) que já estará disponível em três computadores. As novidades prendem-se precisamente com a introdução do novo hardware, que vai potenciar todas as funcionalidades já existentes.

Durante o evento “one more thing”, promovido pela Apple, a empresa anunciou que o novo chip estará nos novos MacBook Air, MacBook Pro e o MacMini.

A nova versão do MacBook Pro foi apresentada como um dos computadores mais rápidos desenvolvidos pela marca, sendo cinco vezes mais potente do que o modelo anterior. Um dos destaques é a eficiência da bateria. A empresa afirma que será possível navegar até 17 horas na internet pelo Wi-Fi sem precisar de uma tomada por perto, a melhor eficiência energética dos computadores da empresa.

Segundo a fabricante, o primeiro Mac voltado para o consumidor final com a novidade chega ainda este ano. Além disso, uma versão do Mac Mini para desenvolvedores já fica disponível essa semana com processador A12Z Soc e software próprio para facilitar a transição de suporte.

O processador M1 é um chip ARM, semelhante aos que são usados em outros equipamentos da Apple. Uma de suas características é ter um sistema unificado de memória, para aumentar a velocidade do sistema e diminuir o consumo de energia até mesmo em tarefas mais pesadas, como edição de vídeo e imagem. Para isso, conta com 8 núcleos, 5 nanómetros e 16 bilhões de transístores.

Os apps da maçã também foram actualizados para dar suporte ao novo processador por meio do software Xcode. De acordo com a Apple, o serviço também vai facilitar a transição para desenvolvedores de hardware. A marca anunciou ainda uma versão do Microsoft Office para macOS com chip Apple Silicon, além do suporte para softwares da Adobe como o Photoshop e a Creative Cloud.

Num computador equipado com uma CPU do tipo, a marca apontou para a fluidez do sistema, mesmo rodando apps de edição mais pesados, como as próprias suítes da Adobe e o Final Cut. O programa Rosetta também adequa o funcionamento de aplicativos de outras máquinas no computador. Com isso, o usuário pode rodar apps para iPhone e iPad sem grandes mudanças.