Nova actualização do IOS pode ajudar no distanciamento social

A mais recente actualização do iOS inclui uma ferramenta de detecção de pessoas, que poderá ser particularmente útil em tempo de pandemia. Basta abrir a app Magnifier no iPhone para perceber exactamente a que distância estão outras pessoas.

A aplicação recorre a ARKit, plataforma de realidade aumentada da Apple, e ao scanner LiDAR, disponível nos modelos mais recentes do iPhone 12 Pro. Além de dizer a quantos metros está a cadeira ou a mesa mais próxima, a app também passa a ser capaz de identificar pessoas.

Desta forma, quem tem dificuldades em perceber se está ou não a dois metros de distância das restantes pessoas poderá encontrar aqui um aliado – em vez de andar com uma fita métrica pela rua, por exemplo.

Para ter acesso à ferramenta basta activar a opção de acessibilidade no menu de definições do telemóvel. A partir daí, um atalho para a app aparece no ecrã principal.