Extensões do Chrome vão ser mais transparentes para os utilizadores e informar como os dados são usados

A partir de Janeiro de 2021, todas as extensões do browser terão de informar os utilizadores sobre quais os dados recolhidos e para que servem. Google estendeu também o suporte ao Chrome para o Windows 7 até Julho de 2022.

A Google anunciou uma actualização da política de extensões do Chrome com o objectivo de oferecer mais transparência aos utilizadores. Após definir, em 2019, que os desenvolvedores deveriam solicitar apenas permissões necessárias para o funcionamento das extensões, a empresa informou que vai exigir mais informações sobre os dados recolhidos.

A área sobre quais dados são recolhidos só começará a ser exibida no próximo ao, mas os responsáveis pelas extensões já podem indicar quais informações precisam para mantê-las funcionando. No painel para desenvolvedores, é possível apontar que a ferramenta precisa de dados como localização e histórico de navegação dos usuários.

Segundo a Google, as declarações serão exigidas ao publicar ou actualizar uma extensão. Caso uma extensão antiga não seja actualizada e siga sem as informações, a Chrome Web Store informará aos utilizadores que os desenvolvedores da ferramenta ainda não certificaram que estão de acordo com a política de uso limitado.

Além de pedir que extensões indiquem quais dados estão recolhendo, a Google mudou sua política para desenvolvedores garantirem que não estão usando as informações de forma inapropriada. A empresa vai exigir que os responsáveis pelas extensões declarem que não vendem dados a terceiros, nem os utilizam para fins não relacionados à ferramenta.