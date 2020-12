De acordo com um novo relatório da Gartner, relativo às vendas de telemóveis no terceiro trimestre de 2020 indica que a Xiaomi ultrapassou a Apple em vendas de smartphones durante o terceiro trimestre de 2020.

A fabricante chinesa chegou a vender 44,4 milhões de aparelhos nesse período, 12,% do mercado, um grande aumento em comparação com as 32,9 milhões de unidades no respectivo trimestre do ano anterior, que conquistou 8,5% do mercado.

No que diz respeito a crescimento face ao mesmo período do ano passado, a Xiaomi e a Samsung foram as únicas a verificar crescimento. Enquanto a Samsung cresceu 2.2%, a Xiaomi teve um ‘salto’ de 34.9%.