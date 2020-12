Chegaram à Terra as amostras de asteróide recolhidas por sonda japonesa

Sonda Hayabusa 2 regressou à Terra e trazia consigo amostras do solo do asteróide Ryugu.

A foto das amostras foi partilhada pela Agência Espacial Japonesa (JAXA) e mostram pedaços de solo e de rochas recolhidas pela sonda Hayabusa 2 no asteróide Ryugu.

No contentor da sonda estavam pequenas rochas e segundo a JAXA há igualmente a possibilidade de, no interior, existir uma amostra de gás do asteróide e que terá “uma composição atmosférica diferente da Terra”.

A Hayabusa2 passou 16 meses a seguir o Ryugu e realizou duas aproximações ao asteróide para recolher estas amostras. A cápsula chegou à Terra no dia 6 de dezembro e o seu conteúdo será agora analisado pelos investigadores.