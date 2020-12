Japão desenvolve satélite em madeira para evitar lixo espacial

O Japão quer contribuir para a redução do lixo espacial e até 2023 espera ter desenvolvido o primeiro satélite da história construído em madeira, tendo já iniciado as pesquisas.

A Universidade de Quioto e a Sumitomo Forestry, uma madeireira japonesa, uniram-se para desenvolver o primeiro satélite feito em madeira e planeiam tê-lo pronto já em 2023. O objectivo do projecto é encontrar uma forma de reduzir a quantidade de “lixo espacial” que orbita em torno da Terra e que constitui, por exemplo, uma ameaça para outros satélites e veículos espaciais.

Em declarações à BBC, Takao Doi, professor na Universidade de Quioto e astronauta, explica que há uma grande preocupação em torno do impacto do “lixo espacial”, em especial, com o elevado número de partículas tóxicas deixadas pelos satélites quando reentram na atmosfera terrestre.

As entidades por trás do projecto afirmam que, ao contrário dos satélites comuns, os esquipamentos em madeira que estão a ser desenvolvidos ardem por completo ao entrar na atmosfera do nosso planeta sem deixar partículas ou outros resíduos tóxicos.

Outra das vantagens relaciona-se com a utilização de estruturas mais simples, uma vez que a madeira não bloqueia ondas electromagnéticas ou o campo magnético terrestre, permitindo a colocação de componentes como antenas dentro do satélite.

De acordo com dados da Union of Concerned Scientists, em Abril deste ano, existiam cerca de 6.000 satélites a orbitar em torno da Terra. No entanto, apenas 2.666 estavam, de facto, operacionais: um número que, entretanto, cresceu para 2.787 em Agosto.