Navio hidrográfico a caminho de Cabo Verde para missão científica

​O navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho está a caminho de Cabo Verde numa missão de cooperação bilateral no âmbito da Iniciativa Mar Aberto, para um conjunto de actividades.

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) de Portugal acrescenta que durante a missão será feito o “levantamento topo-hidrográfico em diversos pontos de Cabo Verde, tendo em vista a actualização do fólio cartográfico”.

O navio português participará também no projecto “UNTIeD – Unlocking the mega Tsunami Deadlock”, relativo ao estudo da geração de maremotos e recolherá dados científicos de correntometria de oportunidade, tendo em vista contribuir para outros projectos (projecto “MELOA – drifter WAVY Ocean” e “Global Drifter Program da NOAA”), lê-se na nota de imprensa.

Será feita também a “colheita de amostras de água superficial para análise de micro-plásticos, no âmbito do projecto “Volta ao Mundo Sagres 2020-FA”, refere o EMGFA.

O navio largou da Base Naval de Lisboa. De modo a cumprir a quarentena médico-sanitária, tem previsão de atracar no Porto da Praia a 13 de Janeiro e no Mindelo a 31 de Janeiro, com regresso previsto a 13 de Fevereiro.

As missões Mar Aberto têm sido desenvolvidas desde 2008 e contextualizam-se na cooperação técnico-militar, com os países da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, materializando parte dos acordos de cooperação de defesa e fiscalização, de vigilância conjunta, segurança marítima e actividades científicas.