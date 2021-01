Snapchat vai banir Trump de forma permanente

A empresa aponta para a disseminação de desinformação, discurso de ódio e incitamento à violência.

A empresa responsável pelo Snapchat, a Snap, planeia banir permanentemente o Presidente dos EUA, Donald Trump, depois da investidura de Joe Biden marcada para o dia 20.

“Na semana passada anunciámos a suspensão indefinida da conta do Presidente Trump e temos estudado a acção a longo-prazo que é do maior interesse da comunidade do Snapchat”, adiantou um porta-voz da empresa ao Axios.

A Snap adianta então que “é no interesse da segurança pública e com base nas tentativas de disseminar desinformação, discurso de ódio e incitar à violência” que tomou a decisão de banir permanentemente Donald Trump.