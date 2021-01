Bilionário Jack Ma reaparece após estar "desaparecido" quase três meses

O bilionário fundador do gigante do comércio eletrónico chinês Alibaba, Jack Ma, reapareceu hoje numa reunião virtual com professores rurais após meses de incerteza sobre o seu paradeiro.

No vídeo, publicado no 'site' do jornal Tianmu News, a sua província natal (Zhejiang), Ma cumprimenta uma centena de professores rurais do país asiático seleccionados para um prémio.

"Quando a epidemia acabar, voltaremos a encontrar-nos", afirmou.

Embora o seu discurso não faça qualquer menção à sua situação, Jack Ma afirmou que durante "os últimos seis meses" - ou seja, um período que inclui o tempo em que esteve longe dos holofotes - tem participado activamente no processo de selecção de professores para o prémio que apresentou.

Ma não aparecia em público desde finais de Outubro de 2020 e a imprensa internacional tinha especulado sobre o seu paradeiro, chegando ao ponto de utilizar o termo "desapareceu" após o atrito que teve com o Governo chinês, que forçou a suspensão, em Novembro, da Oferta Pública Inicial da sua empresa Ant Group. O grupo seria objeto da maior oferta pública de aquisição da história.

Na sua última aparição pública, dias antes de se ter gorado a Oferta Pública Inicial, Ma tinha feito um discurso altamente crítico da estratégia de Pequim de minimizar os riscos no sistema financeiro e dos bancos tradicionais, que, segundo ele, ainda são geridos como "lojas de penhores".

Os rumores cresceram em Novembro depois de Ma não ter participado como juiz no programa televisivo "Heróis de Negócios em África", que fundou e no qual foi substituído por outro executivo Alibaba.

Entretanto, os meios de comunicação oficiais mantiveram um silêncio coordenado durante semanas, coincidindo com as notícias de alegadas ordens de Pequim para não dar mais cobertura mediática à investigação 'antitrust' recentemente aberta contra o grupo.

Na semana passada, fontes familiarizadas com o processo disseram à agência noticiosa espanhola Efe que Ma estava a tentar manter um "baixo perfil" e que se encontrava "bem", enquanto chamavam "infundados" os rumores de que tinha sido preso ou que as autoridades o tinham proibido de sair do país.

Ma deixou a presidência de Alibaba em 2019 - 20 anos após a sua fundação - e não exerce quaisquer cargos executivos, embora seja acionista maioritário da empresa.