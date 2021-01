Alphabet encerrou projeto de balões de Internet

O CEO da Loon explicou que não foi possível construir “um negócio sustentável e a longo-prazo”.

AAlphabet tomou a decisão de encerrar a sua divisão Loon, projeto que fazia uso de balões de altitude elevada para providenciar Internet a zonas remotas ou assoladas por desastres naturais.

“Apesar de termos encontrado alguns parceiros disponíveis ao longo do caminho, não encontrámos uma forma de reduzir os custos o suficiente para construir um negócio sustentável e a longo-prazo”, explicou o CEO da Loon, Alastair Westgarth, numa publicação no site Medium.

Apesar do encerramento da Loon, a Alphabet comprometeu-se com uma doação de 10 milhões de dólares para apoiar organizações sem fins lucrativos e outras instituições com o objetivo de levarem Internet para zonas remotas.