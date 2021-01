Facebook News chega ao Reino Unido e órgãos serão pagos pelos conteúdos

Em Junho do ano passado, a empresa de Mark Zuckerberg lançou, nos EUA, o Facebook News, um conceito que compete com a Apple News. Agora, a empresa anunciou que vai começar a disponibilizá-lo no Reino Unido e, além disso, revelou que pagará os conteúdos às empresas de comunicação.

Conforme divulgado pelo Facebook, o Facebook News é uma secção, dentro da própria aplicação, dedicada a apresentar exclusivamente notícias. Ali, os utilizadores poderão encontrar novidades personalizadas e fidedignas produzidas por vários órgãos de comunicação, aglomerando publicações sobre assuntos nacionais, locais e de estilo de vida. De forma a personalizar o feed de notícias de cada utilizador, o Facebook utiliza modelos de machine learning que, dispostos em complexas camadas, prevêem o conteúdo mais relevante para cada um. Assim sendo, o sistema ordena as publicações que vão surgindo, tendo em conta uma variedade de factores. Por exemplo, contas que o utilizador começou a seguir recentemente, publicações gostadas, entre outros. Para já, este conceito ainda só está disponível nos EUA, onde chegou em Junho do ano passado mas agora a empresa anunciou que começará a disponibilizar o Facebook News também no Reino Unido, segundo país a recebê-lo. De acordo com o Facebook, este conceito pretende apresentar aos utilizadores “notícias informativas, fiáveis, e relevantes”, além de dar destaque a “reportagens originais e credíveis sobre temas pertinentes”. Para isso, o Facebook pagará aos editores cujo conteúdo esteja disponível na secção.

