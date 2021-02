SpaceX levará quatro pessoas ao Espaço no final do ano

Os participantes serão devidamente treinados pela agência espacial de Elon Musk.

A SpaceX de Elon Musk anunciou planos para levar quatro pessoas ao Espaço a bordo da sua cápsula Crew Dragon. A missão recebeu o nome Inspiration4 e será “a primeira missão completamente civil do mundo”, conta o Engadget.

De notar que todos os participantes desta missão serão devidamente treinados pela SpaceX e preparados para se movimentarem em gravidade zero. Da mesma forma, os ocupantes da Crew Dragon terão de estar preparados para agirem em caso de situações de emergência.

Acredita-se que esta missão possa ser lançada já no último trimestre deste ano e a descolagem acontecerá no Centro Espacial Kennedy no Cabo Canaveral na Florida, EUA.