O fundador e CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, afirmou durante uma entrevista na app Clubhouse que outra das suas iniciativas, a Neuralink, parece estar no bom caminho na sua missão de criar implantes cerebrais.

“Já conseguimos integrar um implante sem fios na cabeça de um macaco, que joga a videojogos com a mente. Uma das coisas que estamos a tentar fazer é conseguir que os macacos joguem ‘Pong’ com a mente uns com os outros”, afirmou Musk de acordo com o Business Insider.

Além de dar uma atualização sobre o estado do projeto da Neuralink, Musk também garantiu que o macaco referido “não está desconfortável e não está estranho”, notando que nem é possível saber que tem um implante.