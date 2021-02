Receita do YouTube atingiu os 6,9 mil milhões de euros no último trimestre

Diz respeito a apenas 15% da receita da Google.

A Alphabet partilhou o relatório financeiro relativo ao quarto trimestre de 2020 e revela que o YouTube conseguiu atingir uma receita recorde de 6,9 mil milhões de dólares.

Este valor diz respeito a um aumento de 46% face ao mesmo período de 2019. Além disso, a receita do YouTube diz respeito a 15% da receita proveniente de anúncios da Google no último trimestre, que atingiu os 46 mil milhões de dólares.

“O nosso forte desempenho no último trimestre deveu-se ao Search e ao YouTube, à medida que a actividade empresarial e dos consumidores recuperou do início do ano”, apontou a CFO da Alphabet, Ruth Porat.