Sonda dos EUA chega hoje a Marte

Depois das sondas enviadas pelos Emirados Árabes Unidos e pela China hoje é a vez da sonda Preserverence , enviada pelos EUA, chegar a Marte

Antes de aterrar em Marte a sonda vai passar por "sete minutos de terror" provocados pelas complicadas e minuciosas manobras que a aeronave que carrega o Perseverance terá de fazer para garantir que o rover pousa em segurança.

O início da entrada na atmosfera do rover Perseverance está previsto para as 18:15 (hora de Cabo Verde) e poderá seguir o processo em directo através da página da NASA no YouTube.

Os cientistas acreditam que há mais de 3,5 mil milhões de anos a cratera de Jezero, onde a Preserverence vai aterrar, abrigava um lago profundo com cerca de 50 km de largura. Na época, "Marte era muito semelhante à Terra em muitos aspectos. Tinha uma atmosfera significativa, lagos e rios, (...) lugares onde organismos que conhecemos poderiam ter prosperado. Estes são os únicos ambientes habitáveis que conhecemos além da Terra", explica o geoquímico, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Ken Farley.

A Perseverance, que se desloca três vezes mais rápido que os rovers anteriores, terá que percorrer, ao longo de vários anos, mais de 20 quilômetros em diferentes ambientes. Primeiro o delta formado por um rio que desaguava no lago na época, depois o que poderia ser sua margem e, por último, terá que escalar a borda da cratera.

Se chegar intacta, será o quinto rover a fazer a viagem desde 1997. Até agora todos eram americanos e um deles, o Curiosity, ainda está em operação. Mas na semana passada a China colocou na órbita de Marte a sonda "Tianwen-1", que contém um robô controlado remotamente que deve tentar pousar entre Maio e Junho.