Huawei: dos telemóveis aos carros

A Huawei planeia fazer veículos eléctricos sob a sua própria marca e poderia lançar alguns modelos este ano, quatro fontes afirmaram, como o maior fabricante mundial de equipamento de telecomunicações, espancado pelas sanções dos EUA, que explora uma mudança estratégica.

A Huawei está em conversações com a empresa estatal Changan Automobile e outros fabricantes de automóveis para utilizar as suas fábricas de automóveis para fabricar os seus veículos eléctricos (EV), de acordo com declarações de duas das pessoas familiarizadas com o assunto à Reuters. Além disso há também conversações a decorrer com o BluePark New Energy Technology do Grupo BAIC, apoiado por Pequim, para fabricar os seus veículos eléctricos, disseram outras duas fontes àquela agência de notícias norte-americana.

O plano anuncia uma mudança de direcção potencialmente importante para a Huawei após quase dois anos de sanções norte-americanas que cortaram o seu acesso a cadeias de abastecimento chave, forçando-a a vender uma parte do seu negócio de smartphones para manter a marca viva. A Huawei foi colocada numa lista negra de comércio pela administração Trump sobre preocupações de segurança nacional.

Muitos executivos da indústria vêem poucas hipóteses de que os bloqueios na venda de biliões de dólares de tecnologia americana à empresa chinesa, que negou ter cometido um erro, sejam revertidos.

Um porta-voz da Huawei, no entanto, ao ser ouvido pela Reuters negou que a empresa planeie contruir automóveis eléctricos ou produzir quaisquer veículos com a marca Huawei.

"A Huawei não é um fabricante de automóveis. Contudo, através das TIC (tecnologias de informação e comunicação), pretendemos ser um fornecedor de componentes novos e digitais orientados para o automóvel, permitindo aos fabricantes de automóveis (fabricantes de equipamento original) a construção de melhores veículos".