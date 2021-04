Astrónomos descobrem uma super-Terra perto de uma estrela gelada

Uma equipa de investigadores descobriu uma super-Terra a orbitar GJ 740, uma estrela anã fria localizada a cerca de 36 anos-luz do nosso planeta.

Nos últimos anos, os cientistas têm levado a cabo uma busca exaustiva de estrelas anãs vermelhas, com o objectivo de encontrar exoplanetas a orbitar ao seu redor. Estas estrelas têm uma temperatura efectiva entre 2.400 e 3.700 K – 2.000 graus mais fria do que o Sol – e uma massa entre 0,08 e 0,45 massas solares.

Agora, uma equipa de investigadores, liderada pelo estudante de doutoramento no Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)Borja Toledo Padróne especializado na busca de planeta em redor deste tipo de estrelas, descobriu uma super-Terra ao redor de GJ 740, uma estrela anã fria localizada a cerca de 36 anos-luz do nosso planeta.

Este planeta gira à volta da sua estrela com um período orbital de 2,4 dias e tem uma massa aproximada de três massas terrestres.

“Estamos diante do planeta com osegundo menor período orbitalem torno deste tipo de estrela. A massa e o período orbital deste planeta sugerem uma composição rochosa, bem como um raio estimado de 1,4 raios terrestres, o que pode ser confirmado com futuras observações do satélite TESS”, explicou Toledo Padrón, em comunicado, citado pelo site zap.aeiou.pt.

Os dados também indicam a presença de um possível segundo planeta com um período orbital de nove anos e uma massa semelhante à de Saturno – aproximadamente 100 massas terrestres -, embora o seu sinal de velocidade radial possa ser causado pelo ciclo magnético da estrela.

