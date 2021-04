WhatsApp prepara ainda mais novidades para as mensagens que desaparecem

Ao longo do tempo surgem melhorias e novidades no WhatsApp e no que este serviço consegue oferecer aos utilizadores. Uma nova alteração poderá estar a caminho, estando já em testes.

A novidade foca-se na capacidade de as mensagens serem eliminadas automaticamente, alargando o prazo dado para que esta acção aconteça.

Não é novidade que o WhatsApp permite programar a eliminação automática de mensagens. Esta novidade surgiu no final do ano passado, dando aos utilizadores uma liberdade grande no que toca a gerir a sua informação neste serviço.

Até agora esta capacidade estava limitada apenas a uma opção, os conhecidos 7 dias. Para a maioria esta opção é suficiente, até porque não existe outra. Esta realidade poderá mudar em breve, com a chegada de mais uma opção, que dará apenas 24 horas de vida.

Esta alteração está já a ser comentada há algum tempo, sem que, no entanto, surgisse nenhuma opção em concreto para que fosse testada. A sua presença tinha sido revelada no código da app, mas não estava ainda terminada para ser usada.

Isso parece estar agora a mudar, com uma novidade a ter sido descoberta nas últimas versões de teste do WhatsApp. A nova opção para as mensagens que desaparecem está agora visível e dá aos utilizadores a escolha de 24 horas de vida para as mensagens enviadas.

Apesar de não estar ainda acessível a todos, esta opção deverá funcionar da mesma forma que antes. A cada 24 horas as mensagens partilhadas nas conversas são automaticamente eliminadas, sem que o utilizador tenha de intervir.

Esta novidade vem reforçar todas as opções que o WhatsApp já dá aos utilizadores. Ao reduzir o tempo de vida destas mensagens, dá mais segurança a todos e garante que fica mais difícil ter acesso à informação mais sensível ou privada que foi trocada na conversa.