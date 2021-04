WhatsApp lança correção de segurança para a confirmação em dois passos no iOS

O WhatsApp acaba de lançar uma correção de segurança para permitir a confirmação em dois passos no iOS.

O WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais utilizada, tanto para comunicação pessoal, como profissional. Assim, a empresa por trás da app lançou uma correção para iOS que vem acabar com um problema na confirmação em dois passos.

Esta verificação é uma importante camada de segurança do WhatsApp e, há um ano, um utilizador descobriu que a plataforma de mensagens armazenava o código desta etapa de validação num ficheiro dentro do directório privado do software nalgumas versões para iOS. Um comportamento incentivador para os hackers.

O WhatsApp cada vez é mais usado para as trocas de informações ao nível pessoal, privada e até ao nível empresarial, com dados muito mais sensíveis. Assim, como temos já dado a conhecer, existem esquemas que tiram proveito quer de eventuais problemas na plataforma, quer de falhas comportamentais dos próprios utilizadores.

Activar a confirmação em dois passos

Um recurso importante que deve ser activado em cada conta é a confirmação em dois passos. Este é mais um passo que atribuiu ao utilizador uma segurança extra. Após activar a confirmação em dois passos, o utilizador poderá adicionar o seu endereço de e-mail.

Isto permite que o WhatsApp envie um link para que a pessoa possa redefinir o seu PIN, conseguindo assim ter a conta muito mais segura.