“Nha Quiz” , jogo que visa favorecer a aprendizagem dos adolescentes sobre a pandemia

O Ministério da Saúde em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA), apresentou hoje o jogo interactivo “Nha Quiz” para levar o público adolescente a reflectir e avaliar sobre a COVID-19 e as formas de prevenção.

O jogo que se enquadra no Programa da Saúde do Adolescente visa favorecer a aprendizagem sobre a pandemia para a adopção e reforço das medidas de prevenção, conforme avançou aos jornalistas a coordenadora do programa Belmira Miranda.

“É um primeiro jogo focado na prevenção da COVID-19, apresentamos perguntas que os adolescentes vão respondendo, como se estivessem numa linha verde para responder as perguntas para que isso leve a reflexão e aprendizagem junto dos seus pares, suas famílias. O objectivo é divertirem-se e aprenderem sobre a COVID-19”, explicou.

Segundo avançou, o Ministério da Saúde irá promover um conjunto de acções nas escolas, na televisão, rádio para divulgar o jogo. Ademais, prosseguiu, o Ministério vai fazer o acompanhamento das estatísticas do jogo, para conhecer as maiores dificuldades e o impacto do mesmo na vida dos adolescentes.

Ainda sobre o jogo, o Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto, frisou que é uma excelente oportunidade para sensibilizar os jovens, os adolescentes e crianças que muitas vezes podem também servir de mensageiros do Ministério da Saúde para tentar convencer os seus pais, avós e adultos na adopção de medidas que reduzam o impacto da COVID-19.

“O jogo é algo inédito. Nunca tínhamos tido um jogo voltado para uma doença, mas que ficou bastante interessante, agora é ter a sua divulgação cá em Cabo Verde e se for possível também em outras comunidades onde o jogo possa ser utilizado. Nós temos as comunidades cabo-verdianas fora de Cabo Verde e outros países que falam português já que o jogo também tem uma versão portuguesa”, manifestou.