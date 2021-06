Os cães já nascem “prontos” para comunicar com os humanos

Um novo estudo indica que os cães que têm pouco contacto com pessoas conseguem entender gestos, como o de apontar, e têm tendência para prestar atenção ao rosto dos humanos.

A pesquisa, publicada na revista Current Biology no dia 3 de Junho, sugere que cães com apenas oito semanas “exibem competências sociais e interesse nos rostos humanos”, sendo que mostram, desde o primeiro ensaio, a capacidade de reagir quando um humano aponta para algo, seguindo nessa direcção.

Emily E. Bray, da Universidade do Arizona, refere que “tudo isto sugere que os cães estão biologicamente preparados para comunicar com humanos”.

Durante a pesquisa, Bray e a sua equipa testaram 375 labradores e golden retriever com idades entre as oito e as dez semanas. Os cientistas orientaram os cães diversas vezes para um conjunto de quatro tarefas que tinham o objectivo de aferir as suas competências sociais.

O objectivo era perceber se os cães faziam contacto visual com os humanos em busca de ajuda. Nesta tarefa, os cachorros tendiam a ignorar os humanos ao seu redor. Isto sugere que o instinto de recorrer a um humano para auxílio é algo que os cães aprendem após a interação prolongada com pessoas.

O estudo concluiu ainda que 40% das variações registadas na performance ao longo das primeiras três tarefas está relacionada com características genéticas ou hereditárias dos animais, escreve o Science Alert.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1020 de 16 de Junho de 2021.