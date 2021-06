Mais de 22 mil pessoas candidataram-se a astronautas da Agência Espacial Europeia

Mais de 22.000 pessoas candidataram-se a cinco vagas de recrutamento de astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA), incluindo uma vaga para astronauta com deficiência física, num concurso aberto pela primeira vez desde 2008, foi hoje anunciado.

Segundo a ESA, do total de candidatos, mais de 200 pessoas concorreram à recém-criada vaga de astronauta com deficiência física, estando previsto que o candidato escolhido trabalhará para determinar as adaptações necessárias para uma futura missão espacial.

Do total de candidatos, 5.400 são mulheres (24%). Em 2008 as mulheres representavam 15,5% dos candidatos, que totalizaram 8.413.

As candidaturas, cujo prazo de apresentação terminou em 18 de Junho, chegaram de todos os Estados Membros e de Membros Associados o que inclui a Lituânia, cujos cidadãos se tornaram, recentemente, elegíveis para selecção devido ao novo estatuto do país como Membro Associado da ESA.

O anúncio mundial dos astronautas selecionados está previsto para finais de 2022.

O Director-Geral da ESA, Josef Aschbacher, disse, em comunicado, que a Agência "procurou atrair uma vasta gama de candidatos através da sua campanha de recrutamento e aguarda com expectativa o desafio de selecionar os candidatos mais adequados para a Europa".

"Gostaria de agradecer a todos os que se inscreveram pelo tempo e esforço que já dedicaram à sua inscrição de astronauta. Agradecemos a sua paciência enquanto a nossa equipa trabalha para garantir um processo justo e completo e lembrar a todos os interessados no espaço que ser astronauta não é a única oportunidade disponível na ESA. Nos próximos anos, estaremos à procura de uma vasta gama de profissionais espaciais".

"Representar todas as partes da nossa sociedade é uma preocupação que levamos muito a sério. Estou ansioso para ver quais desses candidatos se juntarão ao nosso corpo de astronautas existente e ajudarão a contribuir para essa representação na Terra e no espaço", adiantou o diretor de Exploração Humana e Robótica da ESA, David Parker, citado no comunicado.

Atualmente, o corpo ativo de astronautas da ESA é formado por sete astronautas - de Itália (2), Alemanha (2), Reino Unido (1), Dinamarca (1) e França (1).