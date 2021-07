Xiaomi ultrapassou Apple no segundo lugar do mercado de telemóveis

Estudo realizado por empresa especializada na análise de mercados indica que a Xiaomi teve um crescimento de 83% face ao mesmo período do ano passado.

Com este crecimento, no segundo trimestre de 2021, a Xiaomi conseguiu ultrapassar a Apple no número de telemóveis enviados para as lojas.

De acordo com o relatório, a Xiaomi teve um crescimento de 83% face ao ano anterior e terá conseguido atingir 17% do mercado global. Já a Apple ter-se-á ficado pelos 14%, com a empresa chinesa ter pela frente apenas a Samsung com 19% de quota de mercado.

A lista das cinco marcas com maior número de telemóveis enviados pelas lojas é encerrado pela Oppo e pela Vivo, ambas com 10% do mercado global de telemóveis. Porém, a Oppo terá obtido um crescimento de 28% face ao mesmo período do ano passado, enquanto a Vivo cresceu 27%.