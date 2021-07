Cientistas descobrem qual a melhor altura para consumir proteínas

Uma equipa de investigadores sugere que a melhor altura para consumir proteínas é ao pequeno-almoço. É nesta altura do dia em que o corpo humano colhe mais benefícios.

Os alimentos mais ricos em proteínas são os de origem animal, como carne, peixe, ovo, leite, queijo e iogurte. Embora sejam de extrema importância para o crescimento da massa muscular, o metabolismo da proteína varia dependendo do relógio biológico do corpo.

Portanto, é importante saber como é que a distribuição da ingestão de proteínas ao longo do dia afecta os músculos.

Uma equipa de investigadores do Japão descobriu que o consumo de proteínas ao pequeno-almoço aumenta o tamanho e o funcionamento dos músculos em ratos e humanos, de acordo com o Tech Explorist.

Estudos recentes mostraram, conforme o site zap.aeiou.pt, que ter a quantidade certa de proteína na hora certa do dia é essencial para o crescimento adequado dos músculos. Isto é chamado de “crononutrição”, em que o quando come é tão importante quanto o que e como come.

Isto acontece devido ao ritmo circadiano: o compasso que rege o nosso relógio biológico. Ele regula todos os ritmos do corpo humano, com influência sobre, por exemplo, a digestão, o sono, a renovação das células e o controlo da temperatura do organismo.

Para testar a sua teoria, a equipa de cientistas japoneses alimentou ratos de laboratório com duas refeições por dia contendo altas (11,5% em proporção) ou baixas (8,5% em proporção) concentrações de proteína.

Os investigadores observaram que a ingestão de proteínas durante o pequeno-almoço induziu um aumento no crescimento muscular.

Eles também descobriram que a ingestão de um tipo de proteína chamada BCCA no início do dia aumentava especificamente o tamanho dos músculos esqueléticos.

“A dieta rica em proteínas numa fase inicial do período de actividade diária, ou seja, no pequeno-almoço, é importante para manter a saúde do músculo esquelético e aumentar o volume muscular e a força“, salienta o autor principal do estudo, Shigenobu Shibata, citado pelo zap.aeiou.pt.

Shibata espera que as descobertas do seu estudo levem a uma modificação generalizada no actual regime alimentar da maioria das pessoas nos países ocidentais e asiáticos, que tradicionalmente consomem baixas quantidades de proteína ao pequeno-almoço.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1026 de 28 de Julho de 2021.