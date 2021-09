Google quer reinventar a pesquisa na Internet

O motor de pesquisa da Google é, sem qualquer dúvida, o ponto de partida preferido, a nível mundial, para a pesquisa de informação e está constantemente a ser melhorado, para dar ainda mais ao utilizador.

Com cada vez mais capacidade em vários campos, é natural que evolua e se torne mais capaz. Para isso o óbvio é usar a Inteligência artificial e a Google está à frente deste campo. Foi isso que mostrou no evento Search On.

Foi durante o dia de ontem que a Google partilhou como está a trazer novidades em inteligência artificial para os seus produtos, proporcionando às pessoas novas maneiras de pesquisar e de explorar informações de formas mais naturais e intuitivas.

Foi na Google I/O deste ano que o MUM (Multitask Unified Model) foi anunciado ao mundo. Este foca-se por agora no Google Lens, com a capacidade de fazer perguntas sobre o que vê. O utilizador poderá tocar na imagem de um objecto e pedir ao Google para encontrar o mesmo padrão, mas noutro objecto diferente.

Esta pesquisa pode ser retirada da própria Internet e ser trazida para o mundo real. Poderá ser pesquisado qualquer objecto, com uma simples fotografia. Assim, retira-se do utilizador o problema de descrever as suas pesquisas, que passam a ser virtuais.

Ao mesmo tempo, a Google resolveu melhorar a própria interface da pesquisa. Aqui entra novamente a inteligência artificial e o MUM, com a ideia de tornar a pesquisa mais natural e intuitiva. Será mais fácil explorar e compreender novos tópicos com "Coisas a saber".

A Google vai entender como as pessoas costumam explorar os seus temas de pesquisas e mostrará as áreas que seriam observadas primeiro. Poderá ainda fazer um zoom dentro e fora de um tópico com recursos. Esta ferramenta chegará ao público nos próximos meses.

Também o vídeo terá uma atenção especial neste novo modelo de pesquisa da Google. Este recurso já era explorado, mas agora vai ter uma presença ainda maior. Com o MUM, será possível mostrar tópicos relacionados que não são mencionados explicitamente no vídeo.