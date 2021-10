Google Play Store vai passar a mostrar os dados que as apps recolhem no Android

A privacidade tem estado a tomar conta de muitas áreas dos sistemas operativos. Cada vez mais os utilizadores estão cientes da importância dos seus dados e do que estes podem valer para certas empresas.

Para proteger os utilizadores, cada vez mais as apps e as lojas destas estão a revelar o que é recolhido. A mais recente a seguir este caminho é a do Android, com a Google Play Store a começar o processo de apresentação de dados recolhidos.

O controlo sobre os seus dados é cada vez mais uma exigência dos utilizadores das apps móveis. A Apple abriu este tema e cada vez mais existe uma necessidade de controlo sobre o que é passado e de que forma esta informação é usada.

O Android 12 está a apostar neste campo e assim é natural que a sua loja de apps se adapte também. A Google dá assim início a um processo que poderá mudar completamente o seu sistema.

Apesar de ser uma decisão complicada de tomar, a Google parece não querer recuar. Para isso deu agora início à recolha de informação na consola dedicada aos programadores e criadores de apps.

Estes passam a poder indicar já os tipos de informação e os dados que vão recolher no Android. Os utilizadores vão depois poder decidir em função destes dados se querem ou não instalar a app. Esta é por agora informação que não é obrigatória, mas que em breve terá mesmo de ser fornecida.