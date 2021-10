Streaming chinês acusado de plagiar série Squid Game da Netflix

O streaming chinês Youku está sendo acusado de plagiar a série de sucesso da Netflix, Squid Game.

Squid Game estreou em Setembro e em menos de um mês tornou-se na série mais assistida da história da Netflix.

Quanto ao suposto plágio foi descoberto quando o serviço chinês enviou materiais promocionais da série para um programa de TV. Chamada Squid’s Victory, a série conta com um poster com símbolos geométricos bem semelhantes aos usados na produção da Netflix.

Além disso, a série também aborda jogos infantis, assim como Squid Game, que traz competições como macaquinho do chinês e cabo-de-guerra. Em resposta às acusações, o Youku afirmou que o poster era apenas um "rascunho" e não seria oficial.

O streaming decidiu renomear a série chinesa, que agora deve se chamar Game’s Victory. A Netflix ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Em Squid Game, um grupo de 456 pessoas, endividadas e desesperadas, são atraídas para um jogo de sobrevivência sangrento onde têm a oportunidade de sair com 45,6 mil milhões de won sul-coreanos se ganharem uma série de seis jogos. A reviravolta? Morrem se perderem.

Tudo isto está a ser controlado por uma organização misteriosa e sinistra, que tem vários membros que usam máscaras com o que parecem ser os símbolos dos botões de um comando da PlayStation. Todos servem um líder que controla a competição.

Os jogos são bastante simples – são jogos de infância que os jogadores cresceram a jogar.

Há também o elemento da nostalgia já que cada ronda consiste num jogo infantil tradicional da Coreia do Sul, como o “Macaquinho do Chinês”, ou o desafio do favo de mel de Dalgona, em que os participantes devem retirar uma forma de uma bolacha de mel com uma agulha.