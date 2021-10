Afinal, meia aspirina por dia não previne primeiros ataques cardíacos ou enfartes

Recomendação feita por uma task force norte-americana vem contradizer uma indicação emitida em 2016. Segundo os especialistas envolvidos, os riscos inerentes à toma não superam os benefícios.

Osadultos com idade mais avançadaa quem não tenham sido diagnosticados problemas no coração não devem, afinal, tomar uma pequena dose diária de aspirina para prevenir ataques cardíacos ou enfartas, ao contrário do que havia sido recomendado anteriormente. O esclarecimento surgiu, conta o site zap.aeiou.pt, por parte de uma task force norte-americana, intituladaPreventive Services Task Force evem contradizer uma prescrição há muito feita por médicos de todo o mundo e que também tinha sido, em 2016, recomendado pela mesmatask force.

Agora, de acordo com este painel, o risco de hemorragia para os adultos na casa dos60 anos ou maisque ainda não tiveram qualquer tipo deataque cardíacoouenfarteultrapassa quaisquerbenefíciosque possam resultar da toma. Já para os adultos na casa dos 40, os benefícios são pequenos, entende atask force, ao passo que para cinquentenários as “evidências de benefícios sãoainda menos evidentes”.

Estas indicações, lembra a CBS, destinam-se a pessoas com elevada tensão sanguínea, colesterol elevado, obesidade ou outras condições que potenciam os referidos episódios. Independentemente da idade, é importante que qualquer indivíduo fale primeiramente com o seu médico antes de iniciar a toma do medicamento, mas também antes de parar, de forma a assegurar que essa é a melhor opção para si, lembrou John Wong, especialista em cuidados primários e membros do organismo, citado pela mesma fonte. “As aspirinas podem causar sérios danos à saúde das pessoas, os quais podem aumentar com a idade”, reforçou.

