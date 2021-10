Participação de 10 empresas cabo-verdianas na Web Summit 2021 representa um investimento na promoção do país – Governo

O Secretário de Estado para Economia Digital, Pedro Lopes, afirmou esta terça-feira que a participação de 10 empresas cabo-verdianas na Web Summit 2021 representa uma oportunidade para os jovens e um investimento do Governo na promoção de Cabo Verde.

O governante fez estas afirmações, em declarações à imprensa, à margem do encontro de abertura da GoGlobal 2021, realizado na Cidade da Praia, com o objectivo de partilhar informações essenciais da Web Summit 2021, que acontece em Lisboa, de dias 01 a 06 de Novembro.

O GoGlobal, que tem como propósito desenvolver um ambiente propício para o empreendedorismo tecnológico, representa um esforço conjunto entre o Governo e entidades públicas e privadas, ao nível nacional.

O responsável pela pasta da Economia Digital asseverou que, apesar de uma conjuntura difícil, o Governo quis continuar a dar oportunidades a jovens cabo-verdianos, materializando a participação dos mesmos numa das maiores feiras tecnológicas do mundo.

“Foram mais de 30 empresas de diversas ilhas que se candidataram, selecionamos 10. É uma oportunidade óptima para eles conectarem com outros empreendedores que estão a fazer coisas fantásticas lá fora, perceber também os desafios que eles têm aqui em Cabo Verde, e poder melhorá-los e este é o nosso objectivo”, declarou, informando que a participação de Cabo Verde na referida feira está orçadoa em mais de 100 mil euros.

De acordo com este responsável, para além da participação das startups cabo-verdianas, o executivo quis igualmente apostar na promoção do País, salientando que Cabo Verde é um dos poucos países africanos com stand representado no referido evento.

“Queremos mostrar uma pesrpectiva mais alargada do que é o digital em Cabo Verde, não só na área do empreendedorismo, mas também a nossa aposta naquilo que é a conectividade e capital humano”, realçou, destacando a importância de Cabo Verde marcar presença no evento.

Pedro Lopes lembrou que esta é a segunda vez que Cabo Verde está a participar, tendo ressalvado que isto irá permitir ao país ter mais experiência e melhorar a sua participação.

“É importante marcarmos presença na maior feira tecnologia do mundo. São alguns dias, onde os jovens vão poder mostrar aquilo que valem e aprender com os outros, aliás é importante fazer referência que fizemos toda a preparação desses jovens que foram selecionados, já estão há 10 dias a receber apoio de formação para que quando chegarem ao web summit possam ter o impacto verdadeiro”, acrescentou.

Mostrou-se, por outro lado, optimista que, para além do turismo, ter uma economia, que é assente naquilo que a sustentabilidade, tecnologias de informação e uma economia virada para o mar, a participação vai trazer resultados para o país, reconhecendo no entanto a necessidade de mais investimentos para o alcance dos objectivos

A empresas seleccionadas são: Power Solutions – TryOn, Pratex – Eficácia é a nova norma, All Seven – Love it do it, Makaron – Casas Morabeza, ProTour – TuriGame, Chuva.io – Samba, Silfer Bots – Faxi, One Technology – Help Her, Bluetech – Medicare e Enernova – Empresa de Energias Renováveis.

A Web Summit é a maior conferência da Europa em tecnologias, realizada anualmente desde 2009. A empresa foi fundada por Paddy Cosgrave, David Kelly e Daire Hickey.

O tema da conferência é centrado na tecnologia da internet e os participantes vão desde empresas da Fortune 500 até às pequenas empresas de tecnologia.