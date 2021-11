Estudo sugere que distância de dois metros é arbitrária e ineficaz por si só

Perante os resultados do estudo, a equipa sublinha a importância da vacinação, da ventilação dos espaços e do uso de máscara.

O distanciamento de dois metros para prevenir o contágio pelo SARS-CoV-2 é uma medida arbitrária, sugere um estudo divulgado esta terça-feira, que indica que a transmissão aérea do vírus é muito variável e pode ultrapassar essa distância.

A conclusão é de um estudo publicado na revista científica Physics of Fluids que aponta a ineficácia do distanciamento social por si só para mitigar a propagação do coronavírus responsável pela covid-19.

Através de um método de modelagem por computador para quantificar como as gotículas se espalham quando tossimos, a equipa de engenheiros da Universidade de Cambridge concluiu que, sem máscara, uma pessoa com covid-19 pode infectar outra a uma distância de dois metros, mesmo ao ar livre.

Por outro lado, a tosse também varia e, por isso, os investigadores sugerem que a distância de segurança poderia ser qualquer uma num intervalo entre um e três ou mais metros, dependendo da tolerância ao risco da autoridade de saúde que definisse a regra.

“Parte da forma como esta doença se propaga é virologia: a quantidade de vírus que temos no nosso corpo, de partículas virais que expelimos quando falamos ou tossimos. Outra parte é mecânica de fluidos”, explica Shrey Trivedi, do Departamento de Engenharia de Cambridge, citado em comunicado.

