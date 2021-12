Os cientistas falam em atlantificação do Árctico, fenómeno em que ocorre a chegada de águas mais quentes e salgadas vindas do Atlântico.

O Oceano Árctico começou a aquecer no início do século XX, décadas mais cedo do que se pensava, segundo uma investigação publicada esta quarta-feira na revista Science Advances, que aponta as últimas duas décadas como as mais “quentes”.

O aquecimento do Árctico deve-se a água mais quente que flui para o delicado ecossistema a partir do oceano Atlântico, com o aumento da temperatura a ser mais notório nos últimos 20 anos, indica o estudo de um grupo internacional de investigadores liderado pela Universidade de Cambridge (Reino Unido).

Os investigadores notam que todos os oceanos do mundo estão a aquecer, devido às alterações climáticas, mas que o oceano Árctico, o mais pequeno e menos profundo, está a aquecer mais rapidamente do que qualquer outro.

